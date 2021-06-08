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08 Haziran 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 10:00:00

Ermeni komutandan itiraf! Karşılığında haritayı vermeyi teklif etti

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Ermenistan ordusunda görevli bir albay, 17 kamyon dolusu mayını bölgedeki 500-600 hektarlık alana yerleştirdiklerini itiraf etti. Ermeni komutan, Azerbaycan'ın elindeki esir askerlere karşılık mayın döşedikleri arazilerin haritasını vermeyi teklif etti.

Karabağ'da 44 gün süren savaş sonrası Ermenistan Azerbaycan'ın taleplerini kabul etmiş, çatışmalar sona ermişti. Ancak bölgedeki normalleşme adımlarına Ermenilerin yerleştirdiği mayınlar engel oluyor. Mayınlara ilişkin itiraf, Ermeni bir subaydan geldi. Ermenistan ordusunda görevli albay Koryun Kumaşyan, yerel bir kanala yaptığı açıklamada bölgeyi bizzat mayınladıklarını itiraf etti.

HARİTAYI VERMEYİ TEKLİF ETTİ

TRTHaber'in haberine göre; Kumaşyan, döşedikleri mayınları pazarlık konusu yaptı. Azerbaycan'ın elindeki esir askerlere karşılık mayın döşedikleri arazilerin haritasını vermeyi önerdi. Ermeni albay açıklamasında 17 kamyon dolusu mayını bölgedeki 500-600 hektarlık alana yerleştirdiklerini de çekinmeden belirtti. Açıklamalara ilişkin video, özellikle sosyal medyada Ermeni subayın itirafı olarak tepki çekti.

7'Sİ ASKER 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Üçlü mutabakatın sağlandığı 9 Kasım'dan bu yana Ermenilerce bölgeye yerleştirilen mayınların patlaması sonucu 7 asker ve 2'si gazeteci 20 sivil hayatını kaybetti. 86 asker ve 29 sivil ise yaralandı. Azerbaycan her platformda sivil yerleşim alanlarına yönelik mayınlama faaliyetinin bir savaş suçu olduğunu bildiriyor.

AZERBAYCAN'IN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ermeni tarafından bölgenin bilinçli olarak mayınlandığını belirtiyordu. Ermeni subayın mayın döşediklerine dair itirafı Azerbaycan'ın haklı olduğunu ortaya çıkardı.

Etiketler : Karabağ Ermeni tarafı Azerbaycan
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