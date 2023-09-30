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Ermeni güçleri ateşkese uymadı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
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30 Eylül 2023 Cumartesi 18:34:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 18:34:00

Ermeni güçleri ateşkese uymadı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Kaynak: İHA

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Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan ordusunun Kelbecer'deki mevzilerine açılan ateş sonucu 1 Azerbaycanlı asker şehit oldu.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan ordusunun Kelbecer'deki mevzilerine açılan ateş sonucu 1 Azerbaycanlı asker şehit oldu.

Ermenistan Karabağ'daki provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Başarkeçer ilinin Zerkend yerleşimi yönündeki mevzilerinden Kelbecer ilçesinin Aşağı Ayrım yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi. Ermeni ordusunun ateşkes ihlali yapması sonucunda Vüsal Orucov isimli Azerbaycan askerinin açılan ateş sonucu şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığı aktarılırken, bakanlık yetkilileri şehit askerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Etiketler : AZERBAYCAN ERMENİSTAN ŞEHİT ATEŞ
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