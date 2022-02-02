Erivan-İstanbul uçuşları başladı

02 Şubat 2022 Çarşamba 20:20:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 20:20:00
Erivan'dan kalkan uçak İstanbul'a iniş yaptı
Kaynak: TRT Haber
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Türkiye-Ermenistan hattında uçuşların yeniden başlaması sonrası Erivan'dan kalkan uçak İstanbul Havalimanına iniş yaptı.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı.
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