Erivan-İstanbul uçuşları başladı

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02 Şubat 2022 Çarşamba 20:20:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 20:20:00

Erivan'dan kalkan uçak İstanbul'a iniş yaptı

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye-Ermenistan hattında uçuşların yeniden başlaması sonrası Erivan'dan kalkan uçak İstanbul Havalimanına iniş yaptı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı.

Etiketler : türkiye ermenistan erivan istanbul uçuş istanbul havalimanı
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