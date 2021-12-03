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03 Aralık 2021 Cuma 17:57:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 18:27:00

Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'nda, Tunceli Ovacık kırsalında bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda biri teslim, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, sıkıştırılan teröristlere operasyonun devam ettiğini kaydetti.

Soylu, paylaşımda, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman jandarmamız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : eren kış operasyon bakan soylu içişleri bakanı
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