Eren Kış-6 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir jandarma personelinin şehit olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'nda, Tunceli Ovacık kırsalında bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda biri teslim, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, sıkıştırılan teröristlere operasyonun devam ettiğini kaydetti.
Soylu, paylaşımda, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir kahraman jandarmamız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 3, 2021
Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. +