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Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında terör örgütünün mühimmat depoları imha edildi
09 Kasım 2022 Çarşamba 16:50:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 16:50:00

Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında terör örgütünün mühimmat depoları imha edildi

Kaynak: AA

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Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları kapsamında Tunceli, Hakkari, Hatay ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda sığınak, barınak ve depo imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, örgütün finans kaynağı uyuşturucuyla mücadele etmek ve kış üslenme bölgelerini tespit etmek maksadıyla başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarıyla örgütün sığınak, barınak ve depolarının imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, 8 Kasım'da Tunceli, Hakkari, Hatay ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK ile YPS terör örgütlerine yönelik Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında, 4 AK-47 piyade tüfeği, 115 muhtelif çapta fişek, 1 dürbün, 3 kilogram patlayıcı madde, 28 metre elektrik kablosu ile muhtelif çivi ve demir parçası, 4 av tüfeği, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 telsiz, 6 EYP düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, 4 EYP devre kartı, 1 silah üstü dürbün, 233 muhtelif çapta fişek, 150 metre kablo, 2 el bombası, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 60 mühimmat, 268 kilogram toz esrar, 750 litre asit anhidrit ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı terör örgütü pkk
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