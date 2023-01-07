Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda, Batman İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 650 personelin bulunduğu 44 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.