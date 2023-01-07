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07 Ocak 2023 Cumartesi 10:20:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 10:20:00

Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Batman'da 650 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 (Batman/Sason-Gömük) - Şehit Uzman Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda, Batman İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 650 personelin bulunduğu 44 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Etiketler : eren operasyonları içişleri bakanlığı terör örgütü pkk
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