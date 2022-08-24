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24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:48:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:49:00

Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı

Kaynak: DHA

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Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığınca Van'da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da 622 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da 'Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu' başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerinden oluşan 622 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi. (DHA)

Etiketler : Eren Abluka-35 Operasyonu van İÇİŞLERİ Bakanlığı
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