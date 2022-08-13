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13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:14:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:14:00

Eren Abluka-34 operasyonu başladı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 1200 personelin katılımıyla Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 1200 personel ve 75 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyon kapsamında Diyarbakır'ın Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında 224 nokta tespit edildi. Söz konusu noktalarda gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetlerinde 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir ve 648 bin 200 kök skunk bitkisi ile 775 kilogram kubar ve toz esrar ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının vatandaşın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Etiketler : Bakanlık Eren Abluka Operasyon
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