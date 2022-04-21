Bakan Soylu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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21 Nisan 2022 Perşembe 22:21:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 23:14:00

Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan. Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde jandarmamızın, SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : SİHA İHA TERÖRİST ERENABLUKA
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