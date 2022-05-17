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17 Mayıs 2022 Salı 22:03:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 22:03:00

Eren Abluka-10 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığınca Eren Abluka-10 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı, operasyona 915 personel katılıyor. Operasyonun ilk gününde bölgeye sızmaya çalışan 1 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Kış-9 Ağrı Dağı Operasyonu kapsamında PKK bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı grubunun etkisiz hale getirilmesi üzerine, örgütün bölgeyi takviye etmek için gayretlerini artırdığı, MİT tarafından İran'dan 5 kişilik terörist grubun bölgeye sızacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine ara-bul-yok et stratejisiyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Eren Abluka-10 (Ağrı Dağı) Şehit J.Uzm.Çvş. Çetin AK (2022-1) Operasyonu başlatıldı.

Operasyona Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel (52 operasyonel tim) katılıyor.

SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Birlikler tarafından İran sınırından itibaren Ağrı Dağı bölgesindeki tüm barınma alanları ve mağaralar didik didik aranırken, operasyonun ilk gününde çıkan çatışmada bölgeye sızmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü mensubu, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.

PKK'NIN SÖZDE AĞRI DAĞI GRUBU YOK EDİLMİŞTİ

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt ilçesi Ağrı dağı kırsalında, 19 Şubat 2022 tarihinde Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli "Eren Kış-9 (Ağrı Dağı) Şehit Emre Dokumacı operasyonu başlatılmış, tespit edilen bir mağarada 80 gün süren çalışamalar neticesinde PKK'nın sözde Ağrı Dağı grubu yok edilmişti.

Etiketler : Operasyon İçişleri Bakanlığı Eren Abluka PKK bölücü terör örgütü
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