Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Taşcı'nın ailesine başsağlığı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon bölgesinde arazide kayarak düşme sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşcı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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