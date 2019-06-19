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19 Haziran 2019 09:29 | Çarşamba

Erdoğan'dan İmamoğlu ve Küçükkaya'nın gizli görüşmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile buluşması konusunda 'yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz' ifadesini kullandı.

İsmail Küçükkaya'nın yönetiminde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayında bir araya gelmişler, ancak daha sonra ortaya çıkan gizli görüşme ortalığı karıştırmıştı.

Buna göre; İsmail Küçükkaya ve CHP Adayı İmamoğlu bir otelde görüşmüşlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ilk kez yorum yaptı. Erdoğan, "yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz. ifadesini kullandı.

Öte yandan, CHP'nin son günlerde Karadenizli vatandaşlar üzerinden sosyal medyada nefret söylemi yürüttüğünü belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"SON GÜNLERDE CHP'NİN SOSYAL MEDYA TETİKÇİLERİ MİLLETİMİZİ BÖLMEYE YÖNELİK BİR NEFRET SİYASETİ GÜDÜYOR"

"Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir nefret siyaseti güttüğünü görüyoruz. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan ahlaksız bir iftira kampanyası yürütülüyor.Bu nefret siyasetinin Karadenizli kardeşlerimizin kafasını bulandırmasına asla izin vermeyeceğiz. Ben Rizeliyim ve bu ülkenin Cumhurbaşkanıyım. Öbür tarafta benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu, İçişleri Bakanım, Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu, Ulaştırma Bakanım o da Trabzonlu. Grup başkan vekilim o da Trabzonlu. Eğer memleket meselesiyse bu al sana 4-5 tane Trabzonlu, bir de Rizeli. Ölçü bu mu olacak? Ölçü işi bilmek, ülkeyi yönetmek olacak. Eğer biz işi bilene vermezsek bunun bedelini, faturasını çok ağır öderiz."

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