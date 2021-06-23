  • BIST
    1409.85
  • Dolar
    8,6602
  • Euro
    10,3492
  • Altın
    494,7610
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik
Meteoroloji'den bazı illerimiz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Rusya'da aşı olmayanlara iş yok! Hiç bir yerde çalışamayacaklar
BM, Filistinliler için 164 milyon dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
Yaşadığı dehşeti anlattı: Şans eseri ayaktayım
Haftalık harita açıklandı: Kütahya zirvede
Türkiye'de vaka sayısı 6 bini geçti
BM: 41 milyon insan kıtlık riski altında
'Kanal İstanbul Projesinde ilk kazmayı 26 Haziran'da vuracağız'
Avrupa'da normalleşmeyle birlikte hava trafiğinde artış sürüyor
Çeyrek altın 800 TL barajına geriledi
"MİT bölgede tarih yazıyor"
"Yerli aşımız tüm insanlığın aşısı olacak"
TUSAŞ'tan bir 'ATAK' daha
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
Bölgede korkutan gelişme! Taliban, Şirhan sınır kapısını ele geçirdi
"Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı"
Çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
İlk teslimat gerçekleşti: "Durmak Yok Yola Devam!"
TOGG'dan yerli otomobil için yeni adım: Faaliyete geçti
Mit'ten PKK'ya sınır ötesinde operasyon!
Kız kardeş Kim'den ABD'ye: Bir Kore atasözü der ki...
Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına ilişkin ilk açıklama
Aşıda yaş sınırı 25'e indi
23 Haziran 2021 Çarşamba 00:03:00 - Güncelleme:23 Haziran 2021 Çarşamba 00:03:00

Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ile telefonda görüştü. Erdoğan, Elmas'a başarılar diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Klübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Elmas ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Erdoğan, Burak Elmas'ı tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Etiketler : başkan erdoğan Burak Elmas tebrik mesajı
40 sene İlker'i beklemiş

40 sene İlker'i beklemiş
Kenan'ın gözlük seçimi bir saat

Kenan'ın gözlük seçimi bir saat
Toplantı tarzı

Toplantı tarzı
Mutfakta patron Neslihan

Mutfakta patron Neslihan
Tiyatroyla dönüyor

Tiyatroyla dönüyor
mutluluğu yakaladı

mutluluğu yakaladı
‘Yunus Emre' için rap

‘Yunus Emre' için rap
Beş aylık hamile pozu

Beş aylık hamile pozu
Zirvenin sahibi Hande

Zirvenin sahibi Hande

EN ÇOK OKUNAN HABERLER