27 Haziran 2019 08:00 | Perşembe
Erdoğan'a övgü dolu ifadeler
Osaka'daki zirve için çıkarılan, özel 'G-20' gazetesinde liderlere yer verildi.
Liderler arasında bulunan Başkan Erdoğan da tanıtıldı. Gazetede Başkan Erdoğan'ın, “15 Temmuz'da Fethullahçı Teör Örgütü'nün darbe girişimini başarıyla bertaraf ettiği” yazıyor. Ayrıca Erdoğan'ın birçok kez Japonya'ya ziyaretlerde bulunduğu ve anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin seçilen ilk devlet başkanı olduğu ifadesine yer verildi. Erdoğan'ın Müslüman bir lider olduğunun da altı çizilmiş.
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