Erdoğan'a övgü dolu ifadeler

Liderler arasında bulunan Başkan Erdoğan da tanıtıldı. Gazetede Başkan Erdoğan'ın, “15 Temmuz'da Fethullahçı Teör Örgütü'nün darbe girişimini başarıyla bertaraf ettiği” yazıyor. Ayrıca Erdoğan'ın birçok kez Japonya'ya ziyaretlerde bulunduğu ve anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin seçilen ilk devlet başkanı olduğu ifadesine yer verildi. Erdoğan'ın Müslüman bir lider olduğunun da altı çizilmiş.