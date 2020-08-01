Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır." dedi.

Erdoğan, "Büyük kongremizi yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

"Bayram sevincimizi artırdı"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır." dedi.

Kendini milletin üstünde gören, hizmete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Şehrinde gönül kapısını çalmadığı veya kalbini yumuşatmadığı tek bir kişi dahi olan teşkilat mensubumuz kendini vazifesini hakkıyla yerine getirmiş sayamaz.

"GÖNÜL KAZANMADIYSAK YAPTIĞIMIZ İŞLERİN NE ÖNEMİ OLABİLİR?"

Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır. Milletimizin gönlünü kazanamamışsak yaptığımız diğer işlerin ne önemi olabilir ki? Bir siyasi partinin söylemi, programı ne kadar güzel olursa olsun eğer bunları hayata geçirmek için iktidarda değilse hepsi de kağıt üstünde kalır. Elbette zaferle değil seferle mükellefiz. Ama unutmayın biz kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra iktidara gelmiş bir partiyiz. Dolayısıyla biz seferimizi zaferle taçlandırma imkanı bulduk. O günden beri de hamdolsun hep iktidarda kalmayı sürdürdük. En büyük zaferimiz de girdiğimiz her seçimde milletimizin çoğunluğunun gönlünü fethetme başarısını göstermiş olmamızdır.

Teşkilatlarımızın tüm kademeleriyle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, partimize gönül vermiş kardeşlerimizin her biriyle bu kutlu mücadelenin şehrinizdeki sancaktarlığını sizler yürüteceksiniz. Sancak ayakta kaldığı müddetçe mücadele sürüyor demektir. AK Parti bayrağını hep yukarı dikmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."