Erdoğan çifti çocuklarla iftarda buluştu

23 Nisan 2021 Cuma 22:52:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 22:52:00
Erdoğan çifti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluştu
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftar yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çocukları ağırladı.
İftar programında çocuklarla bir araya gelen Erdoğan çifti, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf da çektirdi.
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