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10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:28:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:28:00

Erdoğan, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışına katıldı

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Başkan Erdoğan, Erdoğan, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışına katılıyor.

Başkan Erdoğan, Erdoğan, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışına katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Etiketler : Başkan Erdoğan Mardin Miting
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