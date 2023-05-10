10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:28:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:28:00
Erdoğan, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışına katıldı
Başkan Erdoğan, Erdoğan, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışına katılıyor.
Başkan Erdoğan, Erdoğan, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışına katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Bakan Soylu'dan konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki
- Bahçeli: 14 Mayıs tarihi bir fırsat olacaktır
- İsrail, Tel Aviv'de sirenler çaldı
- Erdoğan, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışına katıldı
- 4'lü zirveden kritik Türkiye-Suriye kararı
- Rusya'nın vize kararına Gürcistan'dan tepki