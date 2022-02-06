"Erdoğan başarırsa Türkiye güçlenir"

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerginlik tırmanırken Ukrayna'ya kritik bir ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleri ve verdiği mesajlar dünya basını tarafından yakından takip edildi. Türkiye'nin arabuluculuk rolü, dış basında manşetleri süslerken, Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar da büyük yankı uyandırdı.

Fransız basını, ikili görüşmenin detaylarını yakından takip etti. France 24, Başkan Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerinin başarıya ulaşması durumunda Türkiye'nin NATO'da ağırlığının artacağına dikkat çekti.

Le Parisien gazetesi ise, Başkan Erdoğan'ın Kiev'de arabuluculuk rolünü üstlendiğini duyuran yayın organlarından oldu.

ABD'li The Wall Street Journal, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek vaat eden bir güç olduğunu vurgulamak amacıyla Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yaptığını ifade etti.

İngiliz The Guardian, Başkan Erdoğan'ın Rusya ile ilişkilerini sürdürdüğünü ve Ukrayna'yı desteklemek için hassas bir dengeyi gözeterek krize yaklaştığını vurguladı.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, Zelenski ile Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Kiev'de imzalanan anlaşmanın, iş birliği için yeni ufuklar açacağını ifade etti.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung, haberinde "Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında bir askeri çatışmayı önlemek istiyor" ifadelerini kullandı.

Der Tagesspiegel gazetesi "Türkiye, iki ülke arasındaki krizi sona erdirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır" cümleleriyle ziyaretin umut vaat ettiğini vurguladı.

Katar merkezli El Cezire'nin haberinde, Başkan Erdoğan'ın diplomatik girişimlerinin, Zelenski ile yaptığı görüşmede yapıcı ve barışçıl sonuçları getirmesi beklendiğinin altı çizildi.