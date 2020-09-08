Erbaş'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler'i şiddetle kınadığını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler'i şiddetle kınadığını bildirdi.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gencimiz birer gelecek ve umuttur. İlimle irfanla bilgiyle ve hikmetle öğreten ve nice öğrencinin yetişmesine vesile olmuş köklü eğitim yuvalarımızdan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Bu yaklaşımı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
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