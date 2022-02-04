EPDK'dan elektrik fiyatlarıyla ilgili yeni karar!

Lisanssız elektrik üreticilerinin enerji satışı ödemelerinde kademeli tarife esas alınacak
Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), elektrik fiyatlarıyla ilgili düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, lisanssız elektrik üreticilerinin enerji satışı ödemelerinde kademeli tarife esas alınacak.
Elektrik fiyatlarıyla ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, lisanssız elektrik üreticilerine ödenecek ihtiyaç fazlası enerjisi bedeli için kademeli tarife esas alınacak.
Üreticinin serbest tüketici olup olmaması ve mahsuplaşmanın saatlik veya aylık olarak yapılması arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın, üreticilere ödenecek ihtiyaç fazlası elektrik bedeli için kademeli tarife esas alınacak.
Saatlik mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketimin üretimi geçmesi halinde, saatlik mahsuplaşma neticesinde net tüketim üzerinden kademeli tarife uygulaması yapılacak.
Ayrıca, aylık mahsuplaşma kapsamındaki tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim değerleri esas alınarak tüketici ve tedarikçiler için kademeli tarife uygulanacak.
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