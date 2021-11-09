Başkan Erdoğan'dan nükleer santral açıklaması

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09 Kasım 2021 Salı 14:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 15:43:00

Başkan Erdoğan duyurdu: 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, “EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni”nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni"nde konuştu.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir. Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu anlamlı törende sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. EPDK enerji piyasalarının düzenlenmesindeki uygulamalarla uluslararası bir yapıya dönüşmüştür.

EPDK yeni hizmet binasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. EPDK'nın yeni binasının ev sahipliği yaptığı kurumu temsil eden bir mimariye sahip olduğunu görüyoruz.

İnsan odaklı yatay mimari ile yapılan binamızın çatısının tamamı güneş enerjisi ve su ısıtma panelleri ile kaplı. Modern çalışma alanlarının yanı sıra kreşten, mescite kapalı otoparka kadar her türlü ihtiyaç düşünüldü.

Salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin geleceğine inanan yatırımcıları tebrik ediyorum.

Hükümet olarak artan enerji ihtiyacını dikkate alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız.

Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir.

Dünyanın 32 ülkesinde 443 nükleer güç santrali halen faaliyetteyken 'Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın' demek ihanet değilse gaflettir.

14 derin deniz kuyusu açtık, geçen sene Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz keşfine imza attık.

Karadeniz'de de Akdeniz'de de nerede ne varsa bulup çıkaracağız

Karadeniz'deki gazın devreye girmesi Türkiye'yi rahatlatacak, ekonomimizdeki çarpan etkisi artacaktır.

Karadeniz'deki gazın ilk fazını 2023'te kullanılabilir bir hale gelmesi için çalışıyoruz.

Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere nasıl fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayız.

Etiketler : Başkan Erdoğan Akkuyu Santrali Türk milleti EPDK
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