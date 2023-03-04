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04 Mart 2023 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 12:15:00

Enkazdaki ‘canlara' ilk ulaşan sağlıkçılar anlattı! "O gecenin adı mahşer olurdu"

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını saran sağlıkçıların yaşadıkları tüyleri diken diken etti. Kimi enkazdaki ailesine rağmen görevinin başındaydı, kimi yıkıntıların arasında doğum yaptırdı.

Kahramanmaraş depremlerinin etkilenen 11 ile akın eden sağlıkçılar, binlerce insanın imdadına yetişti.Memleketleri Hatay'a giden profesör kardeşler Gazi Huri ve Emre Huri de o sağlık çalışanları arasındaydı. Antakya'yı korku filmi stüdyosuna benzeten Gazi Huri, "Bu filme bir ad verilecek olsa ancak 'Mahşer yeri' veya 'Kıyamet' olurdu" dedi.

Elbistan'da görevli doktor Murat Kar, "Mahşer dünyada nasıl görülebilirse o aklımıza geldi. Mahşer herhalde böyle bir şey. Hava çok soğuktu, eksi 10-15 derecelerdi. Serumlar bile çok soğuktu" şeklinde konuştu.

Hatay'da 112 Acil Sağlık çalışanı olan paramedik Rabia Nur Kızılkaya, "Aileme ulaşamıyordum, 'Öldülerse de yapabileceğim hiçbir şey yok' deyip bulduğum yaralılara müdahale ettim" diye konuştu. Paramedik Buse Celep ise "Yaralılarını enkazdan çıkaran bize koşuyordu. Biri kolumdan çekiyor, 'Ne olur bize bak', öbürü 'Aracımda hastam var' diyordu" ifadesini kullandı.

TELEFON IŞIĞIYLA ENKAZDA DOĞUM

Antakya'ya gönüllü giden ebe Kübra Avşar depremin ilk akşamı telefon ışığında bir kadına doğum yaptırdığı anları unutamadığını dile getirdi: "O anda bebeğin ağlaması, enkaz ve cenazelerin arasında bir umut oldu. O an tüm kötülüklerin arasında tek iyi şey oydu."

KEPÇE AĞZINDA 3'ÜNCÜ KATA

Paramedik Emre Boz da ağır hasarlı binadaki yaşlı kadının nasıl kurtarıldığını şöyle anlattı: "Bir kepçe vardı. 'Kepçenin uç kısmına sizi alsak olur mu?' dediler. Hiç düşünmeden 'Gideriz.' dedik. Bizi üçüncü kata çıkardılar."

CESET TORBASINDA UYUDUK

Paramedik Sevda Kaya, Hatay'da ilk günlerde uykuyu hiç düşünmediklerinden bahsederek "Hava çok yağışlıydı, yerler ıslak ve soğuktu. 'Nasıl dinlenebiliriz, uyuyabiliriz?' diye üçüncü günün sonunda düşünmeye başladık. Arkadaşımla ceset torbasına girmeye karar verdik, 2 saat uyuduk" diye konuştu.

Etiketler : kahramanmaraş deprem enkaz sağlıkçılar

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