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12 Mayıs 2023 Cuma 15:43:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 15:43:00

Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Kaynak: AA

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Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik, yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engelli bireylere kimlik kartı verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelik hükümleri kapsamında verilen kimlik kartına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, engelli bireylere sağlanan hak ve sunulan hizmetlerden yararlanacak. Engel durumunu belirtir bu kimlik kartı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yerine geçmeyecek.

Kimlik kartı alıp almamak isteğe bağlı olacak. Engelli kimlik kartını, sağlık kurulu raporuna göre yüzde 40 ve üzeri engelli olduğu belgelenen bireyler, 18 yaşından küçüklerde ise sağlık kurulu raporunda çocuklar için özel gereksinim raporuna (ÇÖZ-GER) göre en az bu orana denk, özel gereksinim düzeyine sahip çocuklar alabilecek.

Kimlik kartı almak için başvurular, il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ya da e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan kartlar kullanılamayacak. Başkasına ait kimlik kartını kullananlar, gerçeğe aykırı kart düzenleyenler veya bu tür kartları bilerek kullananlar, iade etmesi gerektiği halde kimlik kartını kullanmaya devam edenler, kart üzerinde gerçek durumu gizlemek maksadıyla kasten tahrifat, silinti, kazıntı yapanlar ile bu kartları kullananlar, genel hükümlere göre cezai soruşturma yapılmak üzere yetkili mercilere bildirilecek.

Etiketler : Resmi Gazete Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları engelli bireyler
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