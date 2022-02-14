Engelleri Ortadan Kaldıracak Teknolojiler TEKNOFEST'te Yarışıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "2030 Engelsiz Yaşam" vizyonu doğrultusunda harekete geçen TEKNOFEST, toplumun tamamıyla bütünleşmeyi amaçladığı yarışma kapsamında özellikle sağlık, eğitim, bağımsız yaşam, afet ve insani bakımdan acil durumlar için tamamen erişilebilirliği sağlayan proje ve fikirleri yarıştırıyor.

Daha yaşanabilir bir dünya için teknoloji üretiyorlar

Bireylerin fiziksel yetenekleri ne olursa olsun herkesin daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden gençler, yarışma kapsamında daha yaşanabilir bir dünya için teknoloji üretiyorlar. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada bireylerin eşit bir şekilde potansiyellerini gerçekleştirebildikleri toplumsal hayatı kapsayıcı yaklaşımlar izlenerek engelsiz yaşama destek teknolojisinde gelişmeler sağlanıyor.

Engelsiz yaşama destek sağlayan fikirlerini teknolojiyle bütünleştiren yarışmacılar her alanda erişilebilirliği önceleyerek özgün, yerli ve millî kaynaklar aracılığıyla projelerini hayata geçiriyor. Teknoloji odaklı yaklaşımlar ile engellerin azaltıldığı ve herkes için tamamen erişilebilir konseptlerin uygulandığı yarışmaya son başvuru tarihi 28 Şubat.

Eğitim, sağlık ve sosyal yaşamda engelsiz projeler

Engelsiz Yaşam Teknoloji alanlarında farklı temalarda projelerini üreten takımlar, benzersiz fikirlerini hayata geçirmek için teknolojinin imkânlarından faydalanıyorlar. Yarışma kapsamında Engelsiz Eğitim temasında başvuruda bulunacak öğrencilerden; fiziksel, görme, işitme, zihinsel, otizm gibi gelişimsel olarak çeşitli alanlarda özel gereksinimleri olan bireylerin eğitim hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunan proje ve fikirlerin geliştirilmesi bekleniyor. Toplumun her kesimi için teknoloji tabanlı, kaliteli ve yenilikçi eğitim olanaklarına erişmesine olanak sağlayan projeler sayesinde eğitim ve iş hayatında eşit ve erişilebilir ortamların oluşturulmasıyla bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Farklı gelişim özelliklerine sahip olan bireylerin sosyal hayata etkin katılım göstermelerini kolaylaştıran ve toplumun her kesimi için mekânsal, sosyal ve kültürel erişilebilirliği sağlamak amacıyla geliştirilen projeler Engelsiz Sosyal Yaşam temasında değerlendiriliyor. Yenilikçi, sürdürülebilir ve evrensel tasarım ilkeleri ile uyumlu teknolojik proje fikirlerinin geliştirileceği tema kapsamında özel gereksinimli bireylerin toplumla bütünleştirilmesi hedefleniyor.

Bireylerin sağlık koşullarını iyileştirerek bu koşulların beraberinde oluşan zorlukları en aza indirecek çözümlerin üretildiği Engelsiz Sağlık temasında özellikle hastalıklar, tanı, tedavi ve takip süreçlerine yönelik projeler geliştiriliyor. Evrensel nitelikte sağlık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacak cihaz ve teknolojik alt yapının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen temada hem sağlık hizmetlerine erişilebilirliğin kolaylaştırılması hem de teknoloji tabanlı yenilikçi yaklaşımlar sunulması bekleniyor.

Eşsiz projelere ödüller TEKNOFEST'ten

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışmasında akıcı bir sunum gerçekleştirerek beden dilini iyi kullanabilen, soru-cevap performansı yüksek bir şekilde dinleyicilere karşı tutumları da değerlendirilen takımlar arasından kriterleri en iyi şekilde karşılayan yarışmacılara prestij amaçlı En İyi Sunum Ödülü veriliyor. İlköğretim ve Ortaokul Seviyesi, Lise Seviyesi ile Üniversite ve Üzeri Seviyesi olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm öğrenciler katılabiliyor.

İlköğretim ve Ortaokul Seviyesi ile Lise Seviyesi olmak üzere her bir kategoride birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü ise 5 bin TL değerinde olacak. Üniversite ve Üzeri Seviyesinde başarılı olan takımlar arasında birincileri 20 bin TL, ikincileri 15 bin TL, üçüncüleri ise 10 bin TL değerinde ödül bekliyor olacak.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışmasında değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar.