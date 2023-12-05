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05 Aralık 2023 Salı 07:14:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 07:14:00

Engelleri kulaçla aştı

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Kayseri'de damar kuruluğu nedeniyle görme yetisini kaybeden 15 yaşındaki Cemre Ateş, yüzme branşında yeni şampiyonluklar kazanmak istiyor.

Görme engelli yüzücü 15 yaşındaki Cemre, geçen yıl Almanya'da yapılan ve 48 ülkeden 400 sporcunun katıldığı Para Dünya Serisi'nde gümüş madalya kazandı. Cemre, yeni şampiyonluklar hedefiyle antrenmanlarını Kayseri'de sürdürüyor.

Milli yüzücü Cemre Ateş "Çok fazla zorlandığım, ağladığım ve yüzmek istemediğim zamanlar oldu. Her şey göründüğü gibi kolay olmuyor" dedi.

Etiketler : şampiyonluk yüzme cemre ateş
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