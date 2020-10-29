  • BIST
    1112.14
  • Dolar
    8,3483
  • Euro
    9,7450
  • Altın
    503,1580
İstanbul
11 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'a başsağlığı
Maduro'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
MİT TIR'larının durdurulması davasında karar
Yunanistan harekete geçti, Türkiye'nin izinden gidiyor
Rus uzmanlar açıkladı: Ermenistan'ın kirli planı gözler önüne serildi!
Bakan Varank dev yatırımı duyurdu: Türkiye'de bir ilk...
Siyasette geçen bir ömür...
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
işgalci Ermenistan ordusu ağır darbe! Tarihi zafere 5 kilometre kaldı!
Merkez Bankası: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak
FB TV sunucusundan acı haber geldi! Dilay Kemer, hayatını kaybetti
Muharrem İnce Partisi CHP'ye fena yüklendi! Her gün yeni bir skandal duyuyoruz
Açıklamalar peş peşe geliyor! Sarı kod verildi
Fatih'i istiyorlar! "Bize de sondaja gel"
Avrupa ülkelerinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de
Trafoda patlama: 1'i ağır 2 yaralı
Adana'da PKK/KCK operasyonu!
"İslam'ı Macron'dan, Charlie Hebdo'dan öğrenecek değiliz"
Fransa'nın algı operasyonu elinde patladı
Koronavirüste son rakam 45 milyonu aştı
"Ülkemizde asla yayınlanamaz"
Selçuk Bayraktar müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Atı alan... 😉
29 Ekim 2020 Perşembe 15:09:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 12:51:00

Engelleri aşınca hayatı değişti

ABONE OL

Anne karnında diz kapakları gelişmediği için 6.5 aylıkken bacağı diz altından kesilen Emirhan Toper, 4.5 yıl önce başladığı tekerlekli sandalye teniste başarıdan başarıya koşuyor.

Geçtiğimiz yıl İsrail'de yapılan Dünya Kupası'nda gençler kategorisinde milli takımla üçüncü olan Emirhan, aynı yıl Cruyff Vakfı Gençler Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı partneri ile çiftlerde şampiyon olmayı başardı. Emirhan, "Engelleri aşınca, hayatın çok kolaylaştığını gördüm. Hedefim Paralimpik Oyunları'na katılabilmek" dedi.

Etiketler : Emirhan Toper Tekerlekli Sandalye Tenis engeller
Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim

Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim
27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları

27 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları
Online 'Saygı'

Online 'Saygı'
Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz

Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz
Artık reklam yüzü

Artık reklam yüzü
Devlet bana o ismi verdi

Devlet bana o ismi verdi
Birce Akalay'ın maskesi düştü

Birce Akalay'ın maskesi düştü
Ece Seçkin'den Anadolu'da arınma tatili

Ece Seçkin'den Anadolu'da arınma tatili
Sağlık çalışanları için yürüyecek

Sağlık çalışanları için yürüyecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER