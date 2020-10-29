Engelleri aşınca hayatı değişti

Geçtiğimiz yıl İsrail'de yapılan Dünya Kupası'nda gençler kategorisinde milli takımla üçüncü olan Emirhan, aynı yıl Cruyff Vakfı Gençler Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda Brezilyalı partneri ile çiftlerde şampiyon olmayı başardı. Emirhan, "Engelleri aşınca, hayatın çok kolaylaştığını gördüm. Hedefim Paralimpik Oyunları'na katılabilmek" dedi.