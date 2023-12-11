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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
11 Aralık 2023 Pazartesi 12:20:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 12:20:00

Enflasyonla mücadele... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tek haneye inecek, 2025'te istikrar dönemine gireceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025 yılında istikrar dönemine geçilecek, enflasyondaki gerileme hız kazanacak, öngörülebilirlik artacak ve 2026 yılında enflasyon oranı tekrar tek haneli rakamlara çekilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulunda, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi"nin görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Salgın sonrası dönemde jeopolitik gerilimler ve arz sorunlarına bağlı olarak birçok ülkede tarihsel zirveye ulaşan küresel enflasyon, son dönemde aşağı yönlü bir seyir izlemeye başlamıştır

2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydeden ekonomimiz, 13 çeyrektir kesintisiz büyüme eğilimini sürdürmektedir

2025 yılında istikrar dönemine geçilecek, enflasyondaki gerileme hız kazanacak, öngörülebilirlik artacak ve 2026 yılında enflasyon oranı tekrar tek haneli rakamlara çekilecektir

Gelecek 5 yılda istihdamın yıllık ortalama 1 milyon kişi artış göstermesi ve 2028 yılında işsizlik oranımızın yüzde 7,5'e kadar düşürülmesi hedeflenmektedir

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : cevdet yılmaz meclis bütçe
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