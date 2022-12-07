VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Kongresi'nden F-16 kararı... Bakan Çavuşoğlu: Kongrenin rolünün yapıcı olması gerekiyor
"Sabrımızı sınamayın"
Yıldızlar geçidi
2023'e hazırlık
Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi
CENTCOM'un taziye yayımladığı teröristin kimliği doğrulandı
"Asgari ücret görüşmelerinde pazarlık 7 bin 785 lira üzerinden başlayacak"
Enfeksiyonlara karşı okullarda "maske" önerisi
Antalya Limanı'na bu yıl kruvaziyerlerle 30 binden fazla turist geldi
ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti
BM Genel Sekreteri Guterres: Doğaya bir tuvalet gibi davranarak kendimizi yok ediyoruz
Türkiye'nin kurulu gücü son 10 yılda yüzde 80 arttı
6'lı masanın anayasa önerisi... "Bu tamamen siyaset karşıtı bir mekanizmadır"
Çin'den Japonya'ya 'iş birliği arayan partner olalım' çağrısı
ABD'nin eğittiği sözde sorumlu terörist etkisiz hale getirildi
Zincir marketler, ürün ve şube verilerini Ticaret Bakanlığının belirlediği sisteme aktaracak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Tiyatro mutluluğu
Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 52 zanlı tutuklandı
Vladimir Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor
Benzin ve motorine dev indirim
İstanbul'daki "Tinder" dolandırıcılığında ikinci perde!
ABD'nin F-16 satışında flaş gelişme! O maddeler çıkarıldı
Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
07 Aralık 2022 Çarşamba 11:51:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 11:51:00

Enfeksiyonlara karşı okullarda "maske" önerisi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Okullar, öğrencilerine enfeksiyonların yoğun görüldüğü süreçlerde maske takmalarını önerebilir. Böylelikle çocukların hastalık bulaştırmaları önlenebilir." dedi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Prof. Dr. Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarındaki son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Kovid-19 kaynaklı hastaneye başvuruların çok artmadığını belirten Turan, "Kovid-19, son 2 aydır stabil bir seyir izliyor. Vakalar var ama ağır bir tabloyla hastaneye veya yoğun bakıma yatış oranlarında herhangi bir artış yok. Şu an süreç bu şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı.

Buna karşılık kış dönemine girilmesiyle influenza (grip) gibi solunum yolu enfeksiyonlarının artış gösterdiğini dile getiren Turan, "Şu an influenza, RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) gibi diğer viral etkenler, daha yaygın ve daha fazla karşımıza çıkıyor. Acil servislere başvuruların büyük çoğunluğu da influenza kaynaklı." diye konuştu.

GRİP SEMPTOMLARINDA GEÇMİŞE KIYASLA BİR FARKLILIK YOK

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid-19 salgını öncesinde, kış dönemlerinde yoğun görülen solunum yolu enfeksiyonlarının 2 yıllık süreçte maske kullanımının da etkisiyle daha az yaşandığına dikkati çekti.

Bu yıl mevsimsel grip etkenleriyle yeniden karşı karşıya kalındığının altını çizen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında salgın öncesi dönemde yaşanan viral semptomların aynısı görülüyor. Çok büyük farklılıklar yok. İnfluenza daha yaygın bulaş ortamı bulunca, Kovid-19'a göre daha yaygın görülmeye başladı yani daha baskın hale geldi.

İnfluenzada insanlar ağır bir grip tablosu yaşar. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlikle devam eden ve 9-10 gün süren bir klinik tabloya yol açabilir. Çok hızlı bulaşır. Ancak genel olarak akciğerlerde akut solunum sıkıntısı sendromuna neden olacak bir tablo oluşturmaz. Bu sadece ileri yaştaki veya vücut direnci düşük hastalarda görülebilir."

"KOVİD-19, İNFLUENZA BENZERİ BİR TABLOYA DÖNMÜŞ DURUMDA"

Kovid-19'un gripten farklı olarak ağır akciğer hasarı yaratma riskinin bulunduğunu ancak bu ihtimalin Omicron varyantıyla birlikte azaldığını belirten Turan, virüsün "soğuk algınlığı gibi yerleşik, belli dönemlerde çoğalabilen, daha zararsız bir hale gelmesi" şeklinde tanımlanan "endemi" sürecine doğru ilerlediğini anlattı.

Prof. Dr. Turan, "Bu yıl tam olarak bu süreci görüyoruz. Omicron varyantı nedeniyle artık Kovid-19'un akciğer hasarı yaratma oranı çok daha düşük, influenza benzeri bir tabloya dönmüş durumda. O nedenle endemiye doğru geçiş söz konusu olabilir. Fakat pandemide bu süreçler uzun yıllar alır, bugünden hemen söylemek mümkün değil ama önümüzdeki yıllar bunu bize gösterecek." görüşünü paylaştı.

"MASKE TÜM SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINA KARŞI KORUYUCU"

Solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişilerin kalabalık ortamlara girmeme ve girmek zorunda kaldığında maske takma gibi bireysel önlemleri almasının önemli olduğunu anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Maske yaygın bulaş ihtimali olan tüm solunum yolu enfeksiyonlarına karşı önemli ölçüde koruyucu. Şu an influenza ile mücadelede de en temel koruyucu faktör bu, yapılmış çalışmalar, literatür de bunu gösteriyor. Maskeyle bulaşın ve hastalığın azaldığını görebiliyoruz. Bu nedenle semptomu olan kişilere maske takmalarını mutlaka öneriyoruz."

"HASTALANAN ÇOCUKLAR İLK 48-78 SAATLİK DÖNEMDE OKULA GÖNDERİLMEMELİ"

Prof. Dr. Turan, solunum yolu enfeksiyonlarının okulda çocuklar arasında çok hızlı bulaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hastalanan çocukların bulaşın aktif olduğu ilk 48-72 saatlik dönemde okula gönderilmemelerini öneriyorum. Ayrıca okullar, kurumsal olarak öğrencilerine bu tip solunum yolu enfeksiyonlarının yoğun görüldüğü dönemlerde maske takmalarını önerebilir. Böylelikle çocukların birbirlerine, oradan da ailelerine hastalık bulaştırmaları önlenebilir. Bunun yararlı ve doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum ama elbette bu okulların kendi kararıdır."

Turan, 65 yaş üzerindeki kişiler ve riskli grupların hem grip hem de Kovid-19 aşılarını yaptırmalarının önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Etiketler : enfeksiyon maske okul
Evliliği terapisti de kurtaramadı

Evliliği terapisti de kurtaramadı
Aşk dolu kutlama

Aşk dolu kutlama
Karan ile çocuk oldular

Karan ile çocuk oldular
Sevgili modeli eski eşi

Sevgili modeli eski eşi
Doğum gününde ifşa

Doğum gününde ifşa
Sabah 9'da paydos

Sabah 9'da paydos
'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'

'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'
Unutmak için çalışıyor

Unutmak için çalışıyor
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX