VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunan gazetesinden İletişim Başkanı Altun'a övgü
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Ankara'da üç ilçeye 'bulanık su' uyarısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Tahıl gemisi Türk kara sularına girdi
ABD'de iki eyalette daha maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilanı
Gana'da bir bebek Marburg hummasından hayatını kaybetti
ÖSYM'den 2022-KPSS açıklaması: İddialar asılsız
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Pakistan'a taziye mesajı
Samsun'daki TEKNOFEST'e yoğun bir katılım bekleniyor
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a indi
Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktı
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Crow'u kabul etti
Avrupa havalimanları 'kaos'la boğuşurken İstanbul zirvedeki yerini perçinledi
"Türkiye 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste iki çeyrek boyunca cari fazla verdi"
"Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak"
"Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edild
Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
2 Uçak gemisi limandan ayrıldı: Savaş için hazır!
CHP'den siyasi şov!
Uzmanlar tarih verdi! Dünya karanlığa gömülebilir
Rusya'dan ortalığı karıştıracak tehdit: Avrupa'nın en büyüğü kontrolümüzde!
02 Ağustos 2022 Salı 18:47:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 18:47:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması

Kaynak: DHA

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığının kamuoyuna yansıdığı belirtilerek, "Bu süreçte Bakanlığımız tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştur" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Akkuyu Nükleer Güç Santralinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar tek kalemde yapılan en büyük yatırımı olduğu, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörün tam kapasite devreye girmesiyle Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayacağı bildirildi.

21 Temmuz 2022'de 4'üncü ve son reaktörünün temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün, Cumhuriyetin 100'üncü yılında devreye gireceğine işaret edilerek şöyle denildi:

"Türkiye'nin en büyük projesinin hedeflere uygun bir şekilde ilerlemesi için sahada binlerce çalışan büyük bir emek sarf etmektedir. Temel amacımız, uluslararası standartları referans alarak, Nükleer Düzenleme Kurumu'nun denetim ve onaylarıyla ilk reaktörü projenin takvimine uygun bir şekilde, 2023'te devreye almaktır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali "yap-işlet" modeliyle inşa edilmektedir. En yüksek güvenlik standartlarıyla hayata geçirilen Akkuyu, ülkemize nükleer teknoloji transferi sağlarken, aynı zamanda yerli ve milli nükleer enerji endüstrisi oluşması için de önemli bir birikim sağlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye'nin gelecekteki nükleer santrallerini kuracak ve işletecek bilgi ve tecrübeye sahip mühendislerimizin yetiştirilmesi için bugüne kadar 317 öğrencimiz nükleer enerji eğitimi için Rusya'ya gönderildi. 263 mühendisimiz eğitimlerini tamamlayarak, Akkuyu'da işbaşı yaptı. Halen 54 öğrencimiz Rusya'da eğitimlerine devam etmektedir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve işletmesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin, ekipmanların ve hizmetlerin yerli tedariki yaklaşık 6 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturmaktır. Bu durum nükleer enerji ve beraberinde onu destekleyen alt sektörlerin de yerli teknoloji ve üretim kapasitelerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır"

Öte yandan, Akkuyu NGS ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığının kamuoyuna yansıdığına dikkat çekilerek, "Bu süreçte Bakanlığımız tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştur. Önceliğimiz, projenin başından bu yana inşaat sahasında hizmet veren bütün yüklenicilerin ve çalışanların aleyhine bir mağduriyet oluşmaması ve projenin zamanında devreye alınmasıdır. Daha önce olduğu gibi, yine bu çerçevede girişimlerimiz sorunların çözümü için devam etmektedir. Taraflara da böyle bir projede daha sağduyulu ve yapıcı bir görev düştüğünü bir kez daha hatırlatmak isteriz" denildi.

Etiketler : Bakanlık Akkuyu Türkiye
Firuze sınır tanımıyor

Firuze sınır tanımıyor
Hepiniz benim begonvilimsiniz

Hepiniz benim begonvilimsiniz
Siyahlar içinde

Siyahlar içinde
Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!

Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!
Hadise'yi övdü

Hadise'yi övdü
Oğlu çaldı Hande söyledi

Oğlu çaldı Hande söyledi
7 yıllık aşkta mutlu son!

7 yıllık aşkta mutlu son!
Saf Kalpli Tuğçe!

Saf Kalpli Tuğçe!
Fiyatlara isyan!

Fiyatlara isyan!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX