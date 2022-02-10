Küçük işletmeye ‘kademeli' formül

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10 Şubat 2022 Perşembe 08:33:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 08:45:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan esnaf ve küçük işletmelere farklı tarife formülü

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Elektrikte farklı tarifeler için hazırlık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Esnaf ve küçük işletmelerin kademeli elektrik taleplerini değerlendiriyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AKŞAM'ın "Elektrikte esnafa özel tarife" başlığıyla 5 Şubat'ta duyurduğu çalışmayı doğruladı.

Ankara'da Mimar Mühendis Grubu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Madencilik ve Çevre Çalıştayı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Dönmez, "Çeşitli sosyal kesimlerden indirimli tarifeden yararlanmaya dönük talepler de geliyor. Hem bakanlığımız, hem EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca kamuoyumuzla paylaşacağız" dedi. Esnaf eylemleri ve Cemevlerine ticari tarifeden fatura kesilmesine yönelik itirazların hatırlatılması üzerine ise Dönmez, "Doğrudan grupların adını saymadan söyledim.. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. STÖ'lerden de, küçük işletmelerden de esnaflardan da gelen talepler var. Bunlara ilişkin farklı tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekibimiz çalışıyor" ifadesini kullandı. Öte yandan cemevlerinin faturalarına ilişkin bir düzenleme yapılacağı da bildirildi.

Etiketler : fatih dönmez küçük işletme EPDK
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