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13 Aralık 2023 Çarşamba 22:39:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 22:39:00

Enerji Bakanı Bayraktar: "Yaz saati uygulaması devam edecek"

Kaynak: İHA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yaz saati uygulaması devam edecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasına ilişkin olarak, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini söyledi.

Etiketler : yaz saati enerji bakanı alparslan bayraktar
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