VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NASA'da ilk: Uzay aracı asteroidle planlı çarpışacak
Türkiye Gençlik Vakfı olarak dünden beri büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız.
Fol yok yumurta yok, tehdit var
Türkiye'nin en yüksek barajı
Ziftten ürettiği tabloları Berlin'de sergileyecek
"çocuk engelli olur" dediler
Türk Koridoru rahatsız etti!
En önemli ayrıntı 7 yıl sonra ortaya çıktı
F35B savaş uçaklarını denediler!
Tüm emeklileri ilgilendiriyor!
Akşener'i HDP veto etti
İBB eski fotoğraflarla algı operasyonuna girişti!
Türkiye anlaşmaya taraf oldu! Yeni bir sayfa açılıyor
Fransa'dan U dönüşü!
İŞKUR duyurdu: 130 bin personel alımı yapılacak
Aldatma yok fotoğraflar eski
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 07 Ekim
Uyuz böceği uyarısı: Deriyi istila ederek rahatsızlık oluşturuyor
Menepoz 40 yaş altında da başlayabilir
Her ağrı meme kanserini işaret etmeyebilir
Korona, tiryakilerin aklını başına getiriyor
Stresin getirdiği hastalık: Kırık Kalp Sendromu
Rus televizyonunda haddini aşan sözler!
Türkiye'yi yakın markaja aldılar!
07 Ekim 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 09:35:00

En önemli ayrıntı 7 yıl sonra ortaya çıktı... Emniyet'te Kobani temizliği!

Kaynak: Sabah

ABONE OL

HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine fitili ateşlenen 6/8 Ekim Kobani provokasyonuyla ilgili önemli bir ayrıntı, 7 yıl sonra ortaya çıktı.

6/8 Ekim Kobani provokasyonuyla ilgili önemli bir ayrıntı, 7 yıl sonra ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ise Kobani protestolarıyla ilgili soruşturmalarda görev aldıkları belirlenen TEM ve İstihbarat Şubede görevli 183 FETÖ üyesi polisin, meslekten ihraç edildikleri tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre başta Diyarbakır olmak üzere bölge geneline yayılan, 53 kişinin hayatını kaybettiği, kamu binalarının yağmalandığı milyonlarca liralık zararın oluştuğu olayların ardından emniyet teşkilatının omurgasını oluşturan TEM ve İstihbarat Şubelerinde örümcek ağı gibi yuvalanan FETÖ'cü polisler, olaylara katılan zanlıları tespit etmek yerine delil karartarak bazıları cezaevinde, bazıları da asker de olan alakasız kişileri şüpheli yaptı.

Bu şekilde olaylarla alakası olmayan 97 kişi beraat ederken, mahkemelerin gerçek faillerin tespiti için talep ettiği MOBESE ve zırhlı araçların kayıtları da "Kameralar bozuktu" denilerek gönderilmedi.

DELİL KARARTTIKLARI TESPİT EDİLDİ

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ise Kobani protestolarıyla ilgili soruşturmalarda görev aldıkları belirlenen TEM ve İstihbarat Şubede görevli 183 FETÖ üyesi polisin, meslekten ihraç edildikleri tespit edildi.

Bazıları halen tutuklu olan eski polislerden, bir kısmının da yurtdışına kaçtıkları belirlendi. O dönem Kobani olaylarıyla ilgili yargılamaları yapan üst düzey bir yargı mensubu, "FETÖ'nün buradaki asıl amacı bölge halkıyla devleti karşı karşıya getirmekti. Fail diye karşımıza çıkardıkları kişilerin pijamayla, terlikle yakalandıklarına, bazılarının cezaevinde, bazılarının askerde olduklarına tanıklık ettik.

Amaçları masum insanları fail diye fişleterek devlete düşman haline getirmek, diğer yandan da asıl failleri gizleyerek onların dışarıdaki provokasyonlarına çanak tutmaktı. Bu soruşturmada görev alanların hatırı sayılı bir kısmının FETÖ'den ihraç olmaları da oldukça manidar" dedi.

Etiketler : FETÖ KOBANİ EMNİYET 15 Temmuz hain darbe girişimi
İki kardeş All Star'da yarışacak

İki kardeş All Star'da yarışacak
Evde talihsiz kaza

Evde talihsiz kaza
Sinop'ta ‘Hayat' var

Sinop'ta ‘Hayat' var
Ünlü rockçıdan türkü muhabbeti

Ünlü rockçıdan türkü muhabbeti
İşte İsmet Ersoy

İşte İsmet Ersoy
Ağva'da 'yunus' keyfi

Ağva'da 'yunus' keyfi
Düğün alışverişi

Düğün alışverişi
Kadınların dünyasını anlatacak

Kadınların dünyasını anlatacak
Türkiye'ye aitim

Türkiye'ye aitim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER