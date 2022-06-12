VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
En fazla madalyayı Türk sporcular aldı!
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak podyumda
Mete Gazoz Avrupa 3'ncüsü!
Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da 5. oldu
Ankara Valisi Şahin'den selde kaybolan kişiye ilişkin açıklama
Ulusal yeşil sertifika sistemiyle binalar belgelenecek
TSK'ya yeni teslimat! İsmail Demir görüntüleri paylaştı
Türkiye dengeleri değiştirecek!
Dünyadaki nadir güçlerden biriyiz!
Rusya böyle duyurdu: Hepsi yok edildi
Yunan vekilden itiraf: Tarihten ders almalıyız
Putin görevi bırakabilir! Tarih verildi
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Okullarda 17 Haziran'da yaz tatili için son ders zili çalacak
Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başına gitti
Tatlar Deresi'nde sele kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Eskişehir'de motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı
İran Dışişleri Bakanı ile BM Genel Sekreteri 'yaptırımlar ve nükleer müzakereleri' görüştü
Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü
Afrikalı albinolar 'beyaz' bir gelecek ümidiyle yaşıyor
12 Haziran 2022 Pazar 18:32:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 18:32:00

En fazla madalyayı Türk sporcular aldı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'da gerçekleşen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'şer altın ve gümüş ile 4 bronz madalya kazanan Türkiye, organizasyonun en fazla madalya elde eden ülkesi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih şehrinde düzenlenen ve toplam 12 farklı ülkenin madalya elde ettiği şampiyonada Türkiye'nin 8 madalyayla zirvede yer aldığı aktarıldı.

Sıralamada Türkiye'nin ardından Hollanda ve Büyük Britanya'nın geldiği belirtildi.

Şampiyonada, klasik yay kadınlarda Gülnaz Büşranur Coşkun ve Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya alırken, makaralı yay erkeklerde Yakup Yıldız ve Klasik Yay Kadın Milli Takımı gümüş, klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, makaralı yay kadınlarda Ayşe Bera Süzer ve Makaralı Yay Karışık Takımı, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı bronz madalya elde etti.

Etiketler : Türkiye Avrupa Okçuluk Şampiyonası Madalya
50 bin liralık kombin

50 bin liralık kombin
Kendi kanalında program yapacak

Kendi kanalında program yapacak
Serenayca yaparım

Serenayca yaparım
Destansı ticaret

Destansı ticaret
83 dolarla hayata tutundu

83 dolarla hayata tutundu
Merve Kaptan

Merve Kaptan
Ustaların yeri dolmaz

Ustaların yeri dolmaz
Canlandırdığı karakterlere tutkuyla bağlanıyor

Canlandırdığı karakterlere tutkuyla bağlanıyor
Kızları mezun oldu

Kızları mezun oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX