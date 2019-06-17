Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini yakından ilgilendiren Temmuz zammı ve ek ödesi heyecanla bekleniyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 5.94 olarak düşünülüyor. Bu orana göre ek ödeme dahil en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 595 liradan bin 690 liraya yükselecek. Bin 189 lira olan en düşük tarım Bağ-Kur emeklisi aylığı da bin 260 lirayı bulacak. Emekli maaşları ve ek ödemeleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 818 liradan bin 926 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 125 liradan bin 192 liraya yükselecek.

6 AYLIK ENFLASYON NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamını açıklaması ile belli olacak. 2019 Haziran ayı enflasyon rakamının ise TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklaması öngörülüyor.

279 TL ZAM OLACAK

Emekli maaşları Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon oranında artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyon oranına göre yüzde 4.99 zam görünüyor. Buna göre emekli maaşlarında 56,27 lira ile 279,76 lira arasında artış yaşanacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA 1000 TL İKRAMİYE

Kurban Bayramı'nda da emekli bayram ikramiyesi ödemeleri gerçekleşecek. Emekli bayram ikramiyesi bu zamana kadar 3 kez verildi. Sonuncu ikramiye 31 Mayıs'ta hesaplara yattı. Kurban Bayramı'nın başlangıcından önce emeklilere 1000 TL ödeme yapılacak. Böylece emekli 1279 TL'ye kadar ekstra ödeme almış olacak.

KESİN RAKAM TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

İlk 5 aylık enflasyon rakamının belli olması ile birlikte emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranı da netleşmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emeklilere bugün zam yapılsa bu zam oranı yüzde 4,99 olarak belirlenecek. Ancak bu orana 2019 Haziran ayı enflasyon rakamı da eklenecek. Haziran ayı enflasyon rakamının da belli olmasının ardından emeklilere ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı da tam olarak netleşmiş olacak.