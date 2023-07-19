En büyük havacılık ihracatı

Beş ayrı anlaşmanın imzalandığı Suudi Arabistan'da savunma tarihinin en büyük ihracatı için de adım atıldı. Başkan Erdoğan ve Veliaht Prens Selman'ın şahitliğinde imzalanan anlaşmaya göre Baykar, bu ülkeye akıncı TiHA filosu kuracak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyareti Katar'la devam ederken gezinin ilk durağı olan Suudi Arabistan'la 5 ayrı anlaşma imzalandı. Anlaşmalar arasında savunma alanında tek kalemde en büyük ihracat anlaşması da bulunuyor. Varılan anlaşmaya göre Suudi Arabistan, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde görev yapacak TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) filoları kurmak için rekor anlaşmayla Bayraktar Akıncı satın alacak. Aynı zamanda anlaşma kapsamında Baykar'dan eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de alınacak. Yapılan kapsamlı anlaşmayla birlikte gelecek süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da iş birliği gerçekleştirilecek.

7'NCİ ÜLKE OLDU

Anlaşmanın imzaları, törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın huzurunda atıldı. Bu anlaşmayla Bayraktar Akıncı TİHA 7. ülkeye ihraç edilmiş olurken konuyla ilgili açıklama yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olduğunu belirterek "Mutluyuz ve ülkemizin savunma, havacılık alanında milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gelmiş olduğu noktadan dolayı da gururluyuz" dedi.

BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Bayraktar "İki ülke arasındaki derin bağları güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan'ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak. Bu iş birliği sadece ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlamayı hedefliyor" dedi.

İŞBİRLİĞİ TAÇLANDI

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Türkiye ile savunma alanında işbirliğini taçlandıran yürütme planını imzalamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bin Selman, Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında silahlı kuvvetlerin hazırlık durumunu yükseltmek, ülkenin savunma ve üretim kapasitesini geliştirmek amacıyla insansız hava araçları satın alınmasına yönelik sözleşme imzalandığını ifade etti.

PAKİSTAN GEÇİLDİ

Daha önce tek kalemde en büyük ihracat anlaşması Pakistan'la yapılmıştı. Pakistan ile 4 adet MİLGEM satışı için anlaşma imzalanmış ancak rakam açıklanmamıştı. ancak geminin savaş sistemleri hariç maliyetinin 2018 rakamlarıyla 250 milyon dolar olduğu tahminleri yapılmıştı. daha sonra ise yine Pakistan'la tek kalemde 39 adetlik Atak hilikoteri anlaşması yapılmış bu anlaşmanın is 1.5 milyar dolar olduğu iddia edilmişti.

Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasındaki işbirliği anlaşmasını Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari imzaladı. Anlaşmaya Erdoğan ve Bin Selman şahitlik etti.

İHRACAT REKORUNU ELİNDE BULUNDURUYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 SİHA için 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalanmıştı.

BÜYÜK ANLAŞMALAR YOLDA

Bayraktar, "Bu aslında ilk anlaşma. Bizimle birlikte bunun akıllı mühimmatları, faydalı yükleri ve farklı alanlarda bunun gibi büyük anlaşmaların da imzalanması bekleniyor. Akancı'nın 6 ülkeyle ihracat sözleşmesi vardı. Suudi Arabistan 7'nci oldu. Burada teknoloji transferi ve lokal üretim de gerçekleşecek" dedi.

S. ARABİSTAN'LA BEŞ ANLAŞMA İMZALANDI

Doğrudan yatırımın teşvik edilmesi alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından imzalandı.

İletişim alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Suudi Arabistan Medya Bakanı Salman bin Yusuf Al-Dawsari imza attı.

Savunma alanında işbirliğine ilişkin uygulama planı: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Al-Suud tarafından imzalandı.

Enerji alanında mutabakat zaptı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al-Suud tarafından imzalandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında işbirliği sözleşmesi: Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari'nin imzaları yer aldı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE İHRACAT HIZLANIYOR

Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ticari tura çıktığı ülkelerden Suudi Arabistan, Türkiye'nin ihracatını değer bazında en fazla artırdığı 2. ülke oldu. Türkiye'nin BAE'ye ise ihracatı ilk yarıda 2 milyar doların üzerine çıktı. BAE, ilk yarıda Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı 5. ülke oldu. Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi ise geçen yıl yüzde 60 artarak 1.4 milyar doları aştı. Katar'ın ithalat yaptığı ülkeler arasında Türkiye'nin 7. sırada geldi.

İNGİLİZLER'LE YENİ STA İÇİN PAZARLIK

Birleşik Krallık ve Türkiye, yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlama konusunda anlaştı. Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında yeni bir anlaşmayı müzakere etmek ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiyi derinleştirmek için fikir birliğine vardığı ifade edildi.