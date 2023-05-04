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04 Mayıs 2023 Perşembe 07:22:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 07:22:00

En baba hediye!

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Adana'daki kebapçı Uğur Aydın, babasının doğum gününde ona hediye almak yerine Adıyaman'da çadır kentte yaşayan depremzede Özer Ailesi'ne konteyner ev hediye etti. Baba Yaşar Aydın, “Oğlumdan Allah razı olsun, gurur duydum” dedi.

ADANA'DAN KONTEYNER EV GÖNDERDİ

■ Adana'da kebapçılık yapan Yaşar Aydın, 6 Şubat depremlerinin ardından bütün illeri gezerek depremzedelere yardım etti. Yaşar Aydın'ın oğlu Uğur Aydın ise babasının 57. yaş gününde ona hediye almak yerine çadırda yaşayan depremzede bir aileye konteyner ev hediye etmeye karar verdi. Adıyaman'da çadırda yaşayan 6 çocuklu Baran ve Ümmihan Özer ailesiyle iletişime geçen Aydın, Adana'da yaptırdığı konteyner evi TIR'la gönderdi. Ailenin yanına gelen Aydın, konteyner evi aileye teslim etmenin mutluluğunu yaşadı.

KEBAP YAPTI, OYUNCAK DAĞITTI

■ Ailenin ve çocuklarının mutluluğu gözlerinden okunurken Aydın, daha sonra konteyner evin önünde mahalledeki yüzlerce kişiye de kebap yapıp dağıttı. Ayrıca, çocuklara da oyuncak hediye etti. Aydın, "Babamın bu hediyeyi daha çok beğeneceğini biliyordum" dedi. Yaşar Aydın ise, "Şu anda dünyanın en mutlu insanı benim. Doğum günü kutlamayı sevmezdim. Oğlum da bunu bildiği için çadırda yaşayan bir aileye konteyner ev hediye etti. Allah razı olsun" diye konuştu.

Etiketler : adana Yaşar Aydın Ümmihan Özer
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