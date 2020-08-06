Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i ikna etti!

Fenerbahçe'de gelecek sezondan itibaren sportif direktörlük görevinde olması beklenen Emre Belözoğlu'nun transfer için sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Caner Erkin'i ikna ettiği belirtildi.

Trtspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi bugün Batur Altıparmak ile konuşup görüşme günü belirleyecek.