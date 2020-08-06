06 Ağustos 2020 Perşembe 09:33:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 09:33:00
Emre Belözoğlu, Caner Erkin'i ikna etti!
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ancak hala hiçbir kulüpler anlaşmayan Caner Erkin transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Adı son dönemde Galatasaray'la da anılmaya başlayan Caner Erkin'i, Emre Belözoğlu'nun ikna ettiği belirtildi.
Fenerbahçe'de gelecek sezondan itibaren sportif direktörlük görevinde olması beklenen Emre Belözoğlu'nun transfer için sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Caner Erkin'i ikna ettiği belirtildi.
Trtspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi bugün Batur Altıparmak ile konuşup görüşme günü belirleyecek.
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