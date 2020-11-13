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Emre Altuğ'un yeni projesi belli oldu... Ünlü isim 'Sihirli Annem'in yeni Sadık'ı oldu
13 Kasım 2020 Cuma 17:35:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 16:43:00

Emre Altuğ'un yeni projesi belli oldu... Ünlü isim 'Sihirli Annem'in yeni Sadık'ı oldu

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‘Güldür Güldür Show'dan ayrılan Emre Altuğ, 2021'de yayına girecek Sihirli Annem dizisinde Sadık karakterini canlandıracak.

Geçen sezon ‘Güldür Güldür Show’dan ayrılan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ’un yeni projesi ‘Sihirli Annem’ oldu. Altuğ, 2021 yılında yayın hayatına başlayacak yapımda Sadık karakterini canlandıracak. Dizinin çekimleri önümüzdeki başlanacak. 

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