Emperyalistlerin hayali bu kapakta

Batı medyası seçime sayılı günler kala algı operasyonlarını hızlandırdı. İngiliz The Economist dergisinin "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadelerinin ardından dikkat çekici bir kapak da Alman Der Spiegel dergisinden geldi. Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, "yenilmez" anlamına gelen "unbesiegbar" kelimesini kullandı ancak "un" ekini siliniyormuş gibi gösterdi. Kapakta "yenilmez"i "yenilmez değil" imasıyla gösteren Der Spiegel ayrıca, "Ayrılış mı yoksa kaos mu?", "Erdoğan kaybederse ne olur?" gibi ifadelere yer verdi. Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde "farklı bir yönetim şekline" büründüğüyle ilgili iddiaları öne süren dergi, karalama kampanyası başlattı.

KIRIK HİLALLİ KAPAKLA ÇIKTI

Bir diğer ayrıntı ise Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye ziyaretinde Başkan Erdoğan ile Mabeyn Köşkü'nde yaptığı görüşmede oturdukları koltuklar oldu. Merkel'in Osmanlı'dan miras koltuğa oturtulmasının rahatsızlığını yaşayan Almanlar, seçim propagandası için bu detayı da atlamadı. Erdoğan için 'seçim yenilgisi' üzerinden algı operasyonuna girişen Alman dergisi, İslam'ın sembolü olan hilali de 'kırık' bir şekilde gösterdi. Dergi, daha önce de "Bir ülke özgürlüğünü kaybediyor: Türkiye'ye odaklanın" diye yazmıştı.

Derginin kapağını sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti milletvekili adayı gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu şu yorumu yaptı: "14 Mayıs'ta bu yabancıların hepsine Türk Milleti 'kapak' yapacak."

Türkiye'deki seçime ilişkin 'yön verme' kampanyasına girişen Batı medyası muhalefete de açık açık desteğini sunuyor. İngiliz The Economist Türkiye'deki seçimlere yön vermek için "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerine yer vermişti.