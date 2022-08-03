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03 Ağustos 2022 Çarşamba 21:32:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 21:32:00

Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama

Kaynak: AA

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Polis, 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama başlattı.

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara'da iki adrese baskın yapıldı.

KPSS sorularındaki skandala ilişkin Devlet Denetleme Kurulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Alınan bilgiye göre, Mali polis bir yayınevinin iki farklı şubesine baskın yaptı. Polis ekiplerinin aramaları sürüyor.

Etiketler : Devlet Denetleme Kurulu kpss ösym
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