Başkan Erdoğan: Doğal gaz ile ilgili inşallah müjdeyi vereceğim

Başkan Erdoğan: Doğal gaz ile ilgili inşallah müjdeyi vereceğim

Başkan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu.

Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik.

Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır. Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek.