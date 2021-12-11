Kriminal Daire Başkanlığına BM denetimlerinde tam puan

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11 Aralık 2021 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 12:12:00

Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı laboratuvarlarına BM denetimlerinde tam puan

Kaynak: AA

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Kalite, güven, performans ve analiz çalışmaları bakımından en üst seviyede olduğu tespit edilen laboratuvarlar, bu başarı sayesinde Uluslararası İşbirliği Çalışmaları Programı'na katılım sertifikası almaya hak kazandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı laboratuvarları, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ile Mücadele Suç Ofisi (UNODC) denetimleri sonucu Uluslararası İşbirliği Çalışmaları Programı'na katılım sertifikası (ICE) almaya hak kazandı.

EGM'den yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletlerin, Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede önemli bir konumda bulunan Kriminal Daire Başkanlığı ve bağlı laboratuvarlarını güven, kalite, performans ve analiz çalışmaları bakımından denetlediği bildirildi.

Açıklamada, Ofisin, denetimlerde elde edilecek sonuçların kalitesi ve güvenilirliğinin insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması, kamu güvenliği ve kanunların etkili şekilde uygulanmasının sağlanması açısından çok önemli olduğu vurgusuyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı laboratuvarların kalite, güven, performans ve analiz çalışmaları bakımından en üst seviyede olduğunu bildirdiği ifade edildi.

Bu başarı sayesinde Kriminal Daire Başkanlığı laboratuvarlarının, Uluslararası İşbirliği Çalışmaları Programı'na katılım sertifikası almaya hak kazandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ile Mücadele Suç Ofisi, ülkemizin Birleşmiş Milletler ile mevcut iş birliği içerisinde uyuşturucuyla mücadele konusunda konuları ele alma ve inceleme çabalarındaki kaliteli ve başarılı kriminal inceleme faaliyetlerinin mevcudiyetinin sağlanmasında katkı gösteren Kriminal Daire Başkanlığına ve bağlı Bölge Kriminal Polis laboratuvarlarımıza teşekkür etmiştir.

Bilim ve teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmakta uluslararası düzeyde güven, kalite, performans ve analiz çalışmalarındaki başarımızla da suç ve suçlulara mücadelemizdeki kararlılığımızı sürdürmekteyiz."

Etiketler : emniyet genel müdürlüğü kriminal daire başkanlığı birleşmiş milletler denetim
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