Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Türkiye olarak 40 yıldır PKK terörüyle mücadele yürütüyoruz

İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İran Polis Teşkilatı Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Muhsin Fethizade ve Polis Teşkilatı Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Hasan Keremi ile görüştü.

Tahran'daki İran Polis Teşkilatı Özel Kuvvetler Komutanlığında konuşan Uzunkaya, zor bir coğrafyada bulunduklarını ve bu nedenle ülkelerin güçlü bir dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Ülkeler kendini korumaya dönük güçlü bir yapıya, askere ve polise ihtiyaç duyuyor. O kadar zor bir coğrafyadayız ki bir ülkenin sadece kendisinin güçlü olması tek başına yeterli olmuyor. Dost ve komşu ülkelerin aynı amaçlarla ve samimiyetle güçlerini birleştirmesi gerekiyor." dedi.

Bir ülkeye doğrudan savaş açmayan emperyal güçlerin, aynı savaşı yetiştirip besledikleri değişik örgütler üzerinden yürüttüğüne dikkati çeken Uzunkaya, "Türkiye olarak 40 yıldır PKK terörüyle mücadele yürütüyoruz, bilinen ve görülen yönüyle bu örgütlerin arkasında tarih boyunca hep aynı emperyal güçler ve devletler bulunmuştur." diye konuştu.

"DEAŞ da PKK ve El Kaide gibi farklı güçlerin büyüttüğü terör oyuncağı"



PKK ve El Kaide gibi örgütlerin geçmişte beslenip büyütüldüğü gibi günümüzde de DEAŞ terör örgütünün aynı şekilde belli güçlerin elinde başka ülkelere karşı kullanılan bir terör oyuncağı olduğunu vurgulayan Uzunkaya, "Örgütlerin arkasındaki güçleri ve gerçek hedefleri çok iyi tahlil eder ve buna karşı birlikte mücadele edersek terör, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadelede başarımız daha yüksek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkari'de 1982 yılında istihbarat şube müdürlüğü yaptığını ve o süreçte İran ile Irak savaşının yaşandığını hatırlatan Uzunkaya, aradan geçen 40 yıldan sonra tüm bölgenin savaş alanına döndüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Dini inancımıza göre Müslüman akıllıdır, feraset sahibidir, ancak görüyoruz ki aynı hataları belli güçler bizlere sürekli yaptırıyor. Bölgede hiçbir şekilde huzur sükun bırakmamak için ellerinden gelen her türlü gücü, entrikayı devreye sokuyorlar ve maalesef bölge ülkeleri de bu oyunlara açıkça alet oluyorlar."

Ortak sorunlar ele alındı



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, görüşmelerde ortak düşman olan terör örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığı ve Türkiye ile İran'ı tehdit eden göçmen kaçakçılığı ile mücadelede konularının ele alındığını kaydetti.

Uzunkaya'nın beraberindeki heyette İran sınırındaki Van, Iğdır, Ağrı ve Hakkari'nin il emniyet müdürü ve yardımcılarının yanı sıra narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, hudut ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve dış ilişkiler daire başkanları da yer alıyor.

(AA)