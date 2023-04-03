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03 Nisan 2023 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 14:45:00

Emniyet Genel Müdürlüğünün hava araçları deprem bölgesinde 759 sorti yaptı

Kaynak: AA

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Depremlerden etkilenen 11 ilde 1883 saat uçuş gerçekleştiren Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ekipleri, birçok yaralının tahliyesini, insani yardımların ulaştırılmasını sağladı, asayiş hizmetlerine katkı sundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 759 sorti yaparak, 1883 saat uçuş gerçekleştirdi.

Havacılık Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren afetlerden etkilenen illerde hava araçlarını konuşlandırdı.

Hatay Havalimanı başta olmak üzere depremden etkilenen bazı illerde uçak, helikopter ve İHA'larla göreve başlandı. Uçak ve helikopterlerle ulaşım sıkıntısı yaşanan birçok bölgeye gıda ve çadır başta olmak üzere insani yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Enkazdan çıkarılan yaralılar, helikopterlerle en yakın illerdeki hastanelere sevk edildi, köylerde mahsur kalanların da tahliyesi sağlandı.

İlk haftalarda yaralı nakli veya insani yardım ulaştırmak için yoğunlaşan ekipler, havadan denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, emniyet teşkilatının "kartal gözü" olarak da bilinen, gece gündüz görüntü tespiti yapma kabiliyetine sahip özel donanımlı helikopterle kilometrelerce uzaklıktan görüntü alınabiliyor.

İHA, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ ANLIK KAYDETTİ

Depremin ilk gününden itibaren çok sayıda uçuş gerçekleştiren ekipler, İHA uçuşlarıyla da asayiş olaylarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Havacılık Daire Başkanlığından paylaşılan videoya göre, Kahramanmaraş'ta uçuş yapan İHA, depremden hasar gören binadan çaldığı malzemeleri aracına yükleyerek, kendi iş yerine götüren zanlının görüntülerini anlık kaydetti.

Bu sırada olay, yer ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iş yerine enkazdan çaldığı malzemeleri taşıyan hırsızlık şüphelisini yakalayarak, polis merkezine götürdü.

Etiketler : asayiş hatay hırsızlık uçuş kahramanmaraş emniyet genel müdürlüğü

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