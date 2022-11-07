Emniyet Genel Müdürlüğünden iddialara yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, organize suç örgütleri, uyuşturucu ve terör örgütleri başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadele konusunda yöneltilen iddialara yanıt verildi.

Türk Polis Teşkilatı ve tüm güvenlik güçlerini her fırsatta kötülemeyi vazife edinmiş olanların görevlerinin başında olduğuna işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

100 BİN KAÇAK GÖÇMENİ SINIR DIŞI EDİYORUZ, 'BURADA NE İŞLERİ VARDI?' DİYORLAR. ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ TEK TEK ÇÖKERTİYORUZ, ÜYELERİNİ YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDİYORUZ, 'NEREDEN ÇIKTILAR?' DİYE SORUYORLAR. TARİHİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONLARINI YAPTIK, EN BÜYÜK GÖZALTILARI, EN BÜYÜK TUTUKLAMALARI GERÇEKLEŞTİRDİK, GERÇEKLEŞTİRMEYE DE DEVAM EDİYORUZ, KÖKÜNÜ KURUTUYORUZ, 'BUNLARI NİÇİN YAKALIYORSUNUZ? NEDEN BU KADAR YAKALIYORSUNUZ? UYUŞTURUCU PARALARINI TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIĞININ FİNANSMANINDA KULLANDILAR.' DİYE EN AĞIR SUÇLAMALARI YÖNELTİYORLAR. FETÖ'NÜN BELİNİ KIRDIK, OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR, 'BİTMEDİ Mİ HALA?' SORUSU İLE KARŞILAŞIYORUZ. PKK/KCK'YI ÇÖKERTTİK, ŞEHİRLERİMİZ HUZUR İÇERİSİNDE. BUNA RAĞMEN KARALAMA DERDİNDELER.

Emniyet teşkilatının sanal kumardan siber suçlara, dolandırıcılıktan hırsızlığa kadar suç ve suçlunun peşinde olduğu ve hiçbirine nefes aldırılmadığı belirtilen açıklamada, teşkilatın suç ve suçluyla mücadelede tarihinin en başarılı döneminde olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Geçen yılı sıfır faili meçhul cinayetle tamamladık. Bu yıl trafik kazalarındaki ölümler yüzde 12 azaldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddette ihbar anından çok kısa süre sonra olay yerindeyiz. Pandemiden depreme, sellerden yangınlara kadar 7 gün 24 saat aziz milletimizin ve ülkemizin huzuru için teyakkuzdayız. İnanıyoruz ki; gayretimizin, çabamızın ve yaptıklarımızın milletimiz farkında... Suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, yabancı istihbarat teşkilatlarının ve onların taşeronlarının iftiraları, örtülü-açık suçlamaları, itibarsızlaştırma ve mücadeleden düşürme hamleleri ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz.

15 Temmuz'u başaramayanların bize nasıl kin beslediğini biliyoruz. Coğrafyamızdaki istikrarsızlığa bizi bulaştıramadıkları için hırslandıklarını biliyoruz. Her türlü saldırılarına direnen ve fırsat vermeyen güvenlik güçlerimizi hazmedemiyorlar. Bunu da biliyoruz. Türkiye Yüzyılı için yolumuza; milletimize olan sorumluluğumuz, devletimize olan sadakatimiz, medeniyetimize olan bağlılığımız ve şehitlerimize olan borcumuzla devam edeceğiz.