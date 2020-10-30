Emniyetten depremle ilgili inceleme

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30 Ekim 2020 Cuma 20:09:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 20:09:00

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'deki deprem ile ilgili aşağılaycı paylaşım yapanlar hakkında inceleme başlattı

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İzmir'deki deprem sonrası sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar için harekete geçildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, sosyal medyada İzmir'deki deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesine ilişkin çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'deki deprem sonrası sosyal medyadan aşağılayıcı ve hakaret içeren paylaşımlarla ilgili çalışma başlatılacağını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Etiketler : emniyet sosyal medya izmir deprem
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