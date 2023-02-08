08 Şubat 2023 Çarşamba 16:05:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 16:05:00
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı
Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 202 hesap yöneticisi tespit edildi. 18 şahıs gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.
Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 202 hesap yöneticisi tespit edildi. 18 şahıs gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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