Emniyet ekiplerinden şafak operasyonu! 94 ekip ve 300 polis harekete geçti
Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı. 94 ekip ve 300 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 15 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, İstanbul, Sakarya, Kayseri ve Şanlıurfa'daki adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda adreslerdeki aramalar devam ediyor.
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