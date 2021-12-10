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10 Aralık 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 17:30:00

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılmıştı... Siirt'te kütüphanesiz okul kalmadı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, Siirt'te kütüphanesi olmayan 251 okul yeni kütüphanelerine kavuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, kentte kütüphanesi olmayan 251 okul tespit edildi.

3 bine yakın sandalye, 1000'er kitaplık ve masanın alındığı kentte, 150 bin kitap tedarik edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, 488 okulun bulunduğu kentte kütüphanesi olmayan 251 okulun proje kapsamında yeni bir kütüphaneye kavuştuğunu söyledi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan emine erdoğan siirt kütüphane okul
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