Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı: Bu sadece bir başlangıç
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü ve çevresinin sit alanı ilan edilmesine ilişkin, "Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Van Gölü ile ilgili paylaşım yaptı.
Açıklamasında, "Başlattığımız Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Başlattığımız "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni <a href="https://twitter.com/hashtag/VanG%C3%B6l%C3%BC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VanGölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun. <a href="https://twitter.com/csbgovtr?ref_src=twsrc%5Etfw">@csbgovtr <a href="https://t.co/9qwR0FyZYB">pic.twitter.com/9qwR0FyZYB</p>— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) <a href="https://twitter.com/EmineErdogan/status/1554787262629552128?ref_src=twsrc%5Etfw">August 3, 2022</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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